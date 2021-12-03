BAE, Fransa'dan 80 Rafale savaş jeti alacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa’dan 80 Rafale savaş jeti almak üzere anlaşma yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüşmeler yapmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, BAE Fransız şirket Dassault Aviation’un ürettiği 80 Rafale savaş jeti almak üzere anlaşma yaptı.

Elysee “Bu, iki ülke arasında stratejik ortaklığın bir sonucu” ifadelerini kullandı.

BAE, Rafale dışında 12 Airbus helikopter almak üzere de anlaşma yaptı.