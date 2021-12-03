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Dünya

BAE, Fransa'dan 80 Rafale savaş jeti alacak

“Bu, iki ülke arasında stratejik ortaklığın bir sonucu”

03 Aralık 2021 12:04

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa’dan 80 Rafale savaş jeti almak üzere anlaşma yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüşmeler yapmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, BAE Fransız şirket Dassault Aviation’un ürettiği 80 Rafale savaş jeti almak üzere anlaşma yaptı.

Elysee “Bu, iki ülke arasında stratejik ortaklığın bir sonucu” ifadelerini kullandı.

BAE, Rafale dışında 12 Airbus helikopter almak üzere de anlaşma yaptı.

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