"BAE fonları, milyarlarca dolar yatırım için Türkiye'de"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük yatırım fonu ADIA ve yeni kurulan ADQ şirketinin, Türkiye'de milyarlarca doları bulan yatırım yapmayı planladığı öne sürüldü. Sadece ADQ'nun, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına bir milyar dolar yatırım yapmak istediği iddia ediliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli varlık fonları, Türkiye'de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor.

Habere göre, BAE'nin en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler gerçekleştirdi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre aylardır süren görüşmeler, Abu Dabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleşen telefon görüşmesinden önce başladı.

Konuya yakın üç kaynağa göre Emirlik'in en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptı. Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Sözcü "Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip" diye konuştu.