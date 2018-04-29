BAE Dışişleri Bakanı BBC'ye konuştu: Katar ajansına siber saldırıyı biz düzenlemedik

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 23 Mayıs'ta Katar'ın resmi haber ajansına siber saldırı düzenlenmesinden sorumlu olduğu iddiasını reddetti.

BBC'ye konuşan BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Amerikan Washington Post gazetesinin haberinin doğru olmadığını söyledi.

Gargaş ayrıca, Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkının geri alınması için 5 Arap ülkesiyle birlikte Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) mektup yazdıkları iddialarını da reddetti.

İsviçreli haber ajansı The Local, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya atfedilen sözlerin bulunduğu yalan bir haberin Cumartesi günü kendi sitelerinin bir taklidinde yer aldığını duyurdu.

BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe ise Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Asıl gerçek, Katar'ın tavrıdır. (Katar'ın) Taliban'dan Hamas'a, Kaddafi'ye köktencilere finans sağladığı, desteklediği ve fırsat verdiğidir. Bölgede radikalleşmeyi teşvik ettiği, komşularının istikrarını baltaladığı ve şiddeti kışkırttığıdır."

Washington Post gazetesine konuşan ABD istihbarat yetkilileri, Katar Emiri'ne atfedilen sözlerin internet sitesine konulmasında BAE'nin parmağı olduğunu iddia etmişti.

Aynı tarihte, resmi Katar haber ajansı Emir Şeyh Tamim bin Hamad es-Sani'nin 'ABD'nin İran'a düşmanca tavrını eleştiren' sözlerine yer vermiş, Emir'in "İslam'ın gücü göz ardı elemez" dediği aktarılmıştı.

Ayrıca haberde Emir'in Hamas için 'Filistin halkının meşru temsilcisi' ifadesi kullandığı da belirtiliyordu.

Katar Emiri ise sözlerin kendisine ait olmadığını ifade etmişti.

Katarlı yetkililer de haber ajansının 'bilinmeyen kişiler' tarafından hack'lendiğini ve haberin 'hiçbir temele dayanmadığını' söylemişlerdi.

Yalanlamaya rağmen haberdeki ifadeler bölgede diplomatik krize neden olmuştu.

İngiliz Guardian gazetesi geçen ay bir haberinde, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) incelemesi sonucunda siteye korsan giriş yapanların Rus hacker'lar olduğunun ortaya çıktığını iddia etmişti.

BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, Katar medyasını engellemiş; 2 hafta sonra da 4 ülke, 'teröre destek verdiği' iddiası ve İran'la ilişkileri nedeniyle Katar'la diplomatik bağları koparmışlardı.

Katar'a uygulanan boykot, ekonomisi ve yaklaşık 2 milyon 700 bin nüfusunun temel ihtiyaçları ithalata dayalı petrol ve gaz zengini ülkeyi zora sokmuştu.