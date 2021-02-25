BAE’de 24 saatte 84 binden fazla kişiye Koronavirüs aşısı yapıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık ve Önleme Bakanlığı (MoHAP) tarafından yapılan açıklamada, ülkede (BAE) Koronavirüs'e karşı verilen mücadele kapsamında son 24 saat içerisinde 84 bin 573 kişinin aşılandığı belirtildi.

Koronavirüs vakalarındaki artış devam ederken, ülkelerin aşılama çalışmaları da sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ise Koronavirüs salgınına karşı son 24 saatte 84 bin 573 kişiye aşı yapıldı. BAE Sağlık ve Önleme Bakanlığı (MoHAP) tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 84 bin 573 kişinin aşılanmasıyla ülkede toplam aşı yapılan kişi sayısı 5 milyon 846 bin 36’ya yükseldi.

MoHAP’a göre, ülkede ABD'li ilaç devi Pfizer ile Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısı ve Çinli Sinopharm şirketinin Covid-19 aşısı onay almıştı. BAE’de toplam virüs vaka sayısı 381 bin 662’ye yükselirken, korona virüsten kaynaklı can kaybı bin 182 olarak duyuruldu.