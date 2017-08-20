Badou Ndiaye: Sahaya iyi bir ruh koyduk

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan transferi Badou Ndiaye, eski takımına karşı aldıkları 3-1'lik galibiyet sonrasında, "Sahaya iyi bir ruh koyan Galatasaray maçın galibi oldu" diye konuştu.

Eski takımına karşı oynamanın enteresan ve güzel bir duygu olduğunu söyleyen Senegali futbolcu, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Ndiaye'nin maç sonu konuşması şöyle:

Mükemmel bir duygu eski takımımla oynamak. Enteresan ve güzel bir duygu. Şu anda Galatasaray forması giyiyorum, bu yüzden takımım için elimden geleni yapıyorum.

Bütün takımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi bir oyunla galip geldik. İkinci yarıda Osmanlıspor da bazı anlarda oyuna üstünlüğünü koydu. Genele baktığımızda sahaya iyi bir ruh koyan Galatasaray maçın da galibi oldu.

Tolga'nın ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Kendine güveni için attığı bu goller çok çok önemli, takımın performansı için bunlar önemli.