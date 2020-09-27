Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'te

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, flaş transferlerine bir yenisini daha ekledi. Lucas Biglia transferiyle dikkatleri çeken Fatih Karagümrük'ün son bombası Badou Ndiaye oldu.

Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunu bir yıllığına kiralama konusunda Stoke City ile anlaşmaya vardı. Badou Ndiaye yarın sağlık kontrolünden geçip yeni kulübü ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Süper Lig'de daha önce Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Ndiaye, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında bordo mavili formayla 25 maçta görev alıp 1 gol ve 5 asist istatistikleriyle oynamıştı.