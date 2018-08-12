Badmintonda şampiyon Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin

İSTANBUL / DHA

Avrupa Gençler Ranking Badminton Turnuvası, 9-12 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan\'ın Pazarcık şehrinde gerçekleşti.

4 gün süren turnuvada 22 ülkeden 32 Çift Bayanlar kategorisi sporcusu madalya mücadelesi verdi. Mücadele sonunda Ay yıldızlı Milli takım sporcularımız Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin Çift Bayanlar kategorisinin şampiyonu oldular.

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ TÜRKİYE

Milli Sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin sırasıyla, İrlandalı rakibi Rachel Woods-Rebecca Woods\'u 2-0, Danimarkalı rakibi Natasja P. Anthonisen-Clara Graversen\'i 2-0, İngiliz rakibi Sian Kelly-Hope Warner\'i 2-0, Danimarkalı rakibi Christine Busch-Amalie Schulz\'u 2-0, Danimarkalı rakibi Amelie Magelund-Freja Ravn\'ı 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldular.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ile antrenörleri Uğur Erçetin\'i tebrik etti. Özmekik ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, desteklerinin artarak devam etmesini istedi.

FOTOĞRAFLI