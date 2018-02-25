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Spor

Badmintonda hedef olimpiyatlar

ERCAN ATA-ANKARA/DHA Avusturya'da bronz madalya kazanan milli badmintoncu Neslihan Yiğit, olimpiyat kotasına adım adım yaklaşıyor

25 Şubat 2018 18:07

ERCAN ATA-ANKARA/DHA

Avusturya\'da bronz madalya kazanan milli badmintoncu Neslihan Yiğit, olimpiyat kotasına adım adım yaklaşıyor.
Olimpiyat Elemesi puanlı müsabakalarından Austrian Badminton Open 2018 International Challenge Turnuvası, 21 - 24 Şubat tarihleri arasında Avusturya\'nın Viyana şehrinde gerçekleşti.
Turnuvaya 27 ülkeden 289 milli sporcu katıldı. 4 gün süren turnuvada Neslihan Yiğit, tek bayanlarda ilk turda Finlandiyalı Airi Mıkkela\'yı 2-0 mağlup etti ve ikinci turda yarışmaya hak kazandı. İkinci turda ise Rusyalı Victoria Slobodyanyuk\'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Japon Shiori Ebıhara\'yı 2-0 mağlup eden Neslihan, yarı final de ise Danimarkalı Anna Thea Madsen\'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Neslihan Yiğit, tek bayanlar kategorisinde 3\'üncü olarak bronz madalya kazandı.
Aliye Demirbağ ise tek bayanlarda ilk turda Estonyalı rakibine elenirken, çift bayanlarda Ebru Yazgan ve Büşra Ünlü ilk turda Avusturyalı rakiplerini yenerek 2\'nci tura çıktılar ve 1520 puan almayı başardılar. 
Sporcular 2\'nci turda Japon rakiplerine yenilmesine rağmen ilk 16\'ya girmiş oldular.

(FOTOĞRAFLI)

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