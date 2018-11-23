Badmintonda 11 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası başlıyor

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Türkiye Badminton Federasyonu faaliyet programında yer alan \'11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası\' 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Ankara\'da yapılacak.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde 4 gün sürecek olan şampiyonada 45 ilden, 162 kulüp ve 510 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, şampiyona öncesi yaptığı açıklamada, \"\'11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, alt yapımızın gelişmesi açısından Federasyonumuz ve antrenörlerimiz için çok önem arz etmektedir. En başarılı badmintoncular bu yaş aralığında yetişmeye başlıyor ve geleceğin Özge Bayrak ve Neslihan Yiğit\'leri bu şekilde yetişiyor. Müsabakamıza katılan tüm sporcularımıza ve antrenörlerine başarılar dilerim\" dedi.