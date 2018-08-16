Badminton'da 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya

İSTANBUL,(DHA)

Tokyo\'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları\'na kota veren puan müsabakalarından olan Uluslararası Avrasya Açık Badminton Şampiyonası 13 - 16 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan\'ın Sofya şehrinde gerçekleştirildi. Organizasyonda 37 ülkeden 280 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Müsabakalarda Türkiye adına mücadele eden 2012 Londra Olimpiyat sporcusu Neslihan Yiğit, Tek Kadınlar şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyat sporcusu Özge Bayrak ise Tek Kadınlar ikincisi oldu. Çift Kadınlarda ise Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin de kategorilerini üçüncü olarak tamamladı.

TEKLERDE ŞAMPİYON NESLİHAN YİĞİT

Neslihan Yiğit sırasıyla, Alman rakibi Miranda Wılson\'u 2-0, İsveçli rakibi Ashwathi 2-0, Rus rakibi Natalia Permınova\'yı 2-0, Bulgaristanlı rakibi Vivien Sandorhazı\'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçında takım arkadaşı Özge Bayrak ile karşılaşan Neslihan, karşılaşmayı 2-0 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Özge Bayrak ise gümüş madalya kazandı.

ÇİFTLERDE BRONZ MADALYA

Çift Kadınlar kategorisinde Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin ikilisi ise bronz madalyanın sahibi oldu. Nazlıcan - Bengisu ikilisi Rus rakipleri Anasrasiia Kurdyukova - Anastasiia Pustinskaia\'yı 2-0, Danimarkalı rakipleri Amelia Magelund - Freja Ravn\'ı da 2-0 mağlup etti. 3\'üncülük karşılaşmasında Anastasiia Semenova - Anastasiia Shapovalova ikilisine 2-0 mağlup olan Nazlıcan - Bengisu ikilisi bronz madalya kazandı.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, desteklerinin artarak devam etmesini temenni etti.

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