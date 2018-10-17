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Spor

Badmintoncular Kıbrıs'ta şampiyon oldu

İSTANBUL,(DHA) Bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Dr

17 Ekim 2018 18:52

İSTANBUL,(DHA)

Bu yıl 18\'incisi düzenlenen Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) gerçekleşti.
3 gün süren takım müsabakalarına 5 ülke katıldı. Milli badmintoncular Cansu Erçetin, Yasemen Bektaş, Zeynep Akdeniz, Semih Baha Başakın, Sezgin Kelebek ve Nurullah Saraç; antrenörleri Uğur Erçetin ve Şaban Kırcalı\'da milli takımı temsil etmek üzere yerlerini aldılar.
Müsabaka sonunda ise Türkiye tüm rakiplerini 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Türkiye\'nin ardından ise Azerbaycan 2\'nci , Gürcistan 3\'üncü, Makedonya 4\'üncü , KKTC A takımı 5\'inci , KKTC B takımı ise 6\'ncı oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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