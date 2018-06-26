Badminton Türk Milli Takımı Akdeniz'de 4 madalya aldı

İSTANBUL,(DHA)

İspanya\'nın Tarragona kentinde 22 Haziran - 1 Temmuz arasında gerçekleştirilen 18\'inci Akdeniz Oyunları devam ediyor.

Badminton Türk Milli Takımı Akdeniz Oyunları\'nda 1 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz madalyanın sahibi oldu.

TEK KADINLARDA ŞAMPİYON NESLİHAH YİĞİT

Tek kadınlar kategorisinde sırasıyla İtalyan rakibi Katharina Fınk\'ı 2-0, İspanyol Sara Del Carmen Penalver Pereıra\'yı 2-1 ve yarı finalde Fransız Yaelle Clara Hoyaux\'u 2-0 mağlup eden Neslihan Yiğit finale yükseldi. Finalde İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana\'yı 2-0 mağlup eden Neslihan yiğit altın madalyanın sahibi oldu.

BRONZ MADALYA ALİYE DEMİRBAĞ\'IN

Tek kadınlar kategorisinde sırasıyla Portekizli rakibi Sonia Gonçalves\'i 2-1, Yunan rakibi Grammatoula\'yı 2-0, Fransız rakibi Yaelle Clara\'yı 2-0 yenen Aliye Demirbağ, yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise İspanyol rakibi Beatriz Ocana Corrales\'i 2-0 mağlup olan Demirbağ, Bronz madalyanın sahibi oldu.

Tek erkekler kategorisinde sırasıyla Cezayirli rakibi Madjed Yacine Balahouane\'yi 2-0, Yunan rakibi IIias Xanthou\'yu 2-0, İtalyan rakibi Tosario Maddaloni\'i 2-0 ve Fransız rakibi Lucas Maurice Corvee\'yi 2-1 mağlup ederek Muhammed Ali Kurt yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Fransız rakibi Toma Tomov Popov\'a 2-0 mağlup olan Muhammed Ali Kurt, 4\'üncü oldu.

ÇİFTLERDE BİR GÜMÜŞ BİR BRONZ MADALYA

Çift Erkekler kategorisinde Serdar Koca - Serhat Salım; sırasıyla Sırbistanlı rakipleri Andrija Doder - Luka Mılıc\'i 2-0 ve Portekizli rakipleri Bernardo Atılano - Duarte Anjo\'yu 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldiler. Yarı Finalde ise Fransız rakipleri Bastian Karsaudy - Thom Mark Gıcquel\'e 2-0 mağlup olan Koca ve Salım ikilisi gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çift kadınlar kategorisinde Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci; sırasıyla İtalyan rakipleri Lisa Schack Iversen-Silvia Garıno\'yu 2-0 ve İspanyalı rakipleri Elena Fernandez Arboleya-Lorena Usle Vejo\'yu 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiler. Yarı finalde ise Fransız rakipleri Lea Helene Palermo -Delphine Aurore Delrue\'ye 2-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANI MURAT ÖZMEKİK: \"MUTLUYUZ, GURURLUYUZ\"

Alınan başarılardan dolayı mutlu olduklarını belirten Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: \'Mutluyuz, gururluyuz, devletimize bizlere vermiş olduğu imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak\'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan\'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI