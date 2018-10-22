Badminton Milli Takımı'ndan 12 madalya

İSTANBUL / DHA

13 Yaş Badminton Türk Milli Takımı, Balkan Şampiyonası\'nda takım müsabakalarında 1 altın, ferdi branşta ise 5 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Bulgaristan\'ın Perushtitsa şehrinde, 19 - 21 Ekim tarihlerinde düzenlenen 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası\'na 4 ülkenin sporcuları katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde takım müsabakaları gerçekleştirildi. Milliler, grup maçlarında Sırbistan ve Bulgaristan b takımını 5-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Türk sporcular, yarı finalde de Bulgaristan a takımını 3-1, finalde ise Romen takımını 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Takım müsabakalarının ardından, ferdi müsabakalarda ise Tek Erkekler kategorisinde; Hüseyin Koç şampiyon, Kerem Acu ise üçüncü oldu. Tek Bayanlar kategorisinde de Ravza Bodur şampiyonluğa ulaştı. Çift Erkekler kategorisinde Hüseyin Koç ve Melih Yavuz şampiyon olurken, Arda Atan ve Kerem Acu ikinci oldu. Çift Bayanlarda kategorisinde Başak Seven ve Şevval Işık şampiyon, Beyza Maden ve Tayla Gerçekler de ikinciliği elde etti. Son kategori Karışık Çiftlerde ise Muhammet Atasoy ile Ravza Bodur şampiyon, Mustafa Tuncer ve İremsu Çürük ikinci, Mehmet Töremiş ve Sümeyye Erkuş üçüncü, Melih Yavuz ve Beyza Maden de üçüncülüğü elde etti.

13 Yaş Badminton Türk Milli Takımı, Balkanlardan takım müsabakasından 1 altın, ferdi müsabakalarından ise 5 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya ile döndü.

Federasyon Başkanı Murat Özmekik; 12 madalyanın sevinç ve gururunu paylaşırken, aynı zamanda alt yapıya yaptığı desteğin meyvelerini aldığını dile getirdi. Milli sporculara ve onları yetiştiren antrenörlerine de teşekkür etti.

Özmekik ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, desteklerinin artarak devam etmesini temenni etti.

(FOTOĞRAFLI)