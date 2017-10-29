Badminton Milli Takımı, Akdeniz Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

ANKARA, (DHA)Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde gerçekleşen Badminton Akdeniz Takım ve Ferdi Şampiyonası sona erdi.

6 ülkeden 38 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye, 5 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. İki gün süren şampiyonada Türkiye şampiyon olurken Hırvatistan 2\'nci Cezayir ise 3\'üncü oldu.

Kategorilerdeki sıralamalar şu şekilde:

Tek Erkekler: 1. Yazgan Çalışır 2. Berkay Çiçen 3. Tayfun Taşdemir 3. Efekan Sarsılmaz

Tek Bayanlar: 1. Zehra Erdem 2. Naime Yılmaz 3. Betül Söner 3. Bahar Yavru

Çift Erkekler: 1. Berkay Çiçen - Tayfun Taşdemir 2. Sifeddine Larbaovi - Mohamed Abdelaziz Quchefoun 3. Sezgin Kelebek - Georgios Tsiolis 3. Georgios Ktenas - Orfeas Tsamoysiadis

Çift Bayanlar: 1. Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci 2. Betül Söner - Naime Yılmaz 3. Dimitra Kroustali - Grammatoula Sotiriou 3. Barbara Jancic - Ira Misir

Karışık Çiftler: 1. Yazgan Çalışır - Zehra Erdem 2. Efekan Sarsılmaz - Bahar Yavru 3. Jasip Meglic - Inga Sadaic 3. Ernest Pendavinji - Viona Cufo

(FOTOĞRAFLI)