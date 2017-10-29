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Spor

Badminton Milli Takımı, Akdeniz Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

ANKARA, (DHA)Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleşen Badminton Akdeniz Takım ve Ferdi Şampiyonası sona erdi

29 Ekim 2017 01:04

ANKARA, (DHA)Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde gerçekleşen Badminton Akdeniz Takım ve Ferdi Şampiyonası sona erdi.
6 ülkeden 38 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye, 5 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. İki gün süren şampiyonada Türkiye şampiyon olurken Hırvatistan 2\'nci Cezayir ise 3\'üncü oldu. 
Kategorilerdeki sıralamalar şu şekilde:
Tek Erkekler: 1. Yazgan Çalışır 2. Berkay Çiçen 3. Tayfun Taşdemir 3. Efekan Sarsılmaz
Tek Bayanlar: 1. Zehra Erdem 2. Naime Yılmaz 3. Betül Söner 3. Bahar Yavru
Çift Erkekler: 1. Berkay Çiçen  - Tayfun Taşdemir 2. Sifeddine Larbaovi - Mohamed Abdelaziz Quchefoun 3. Sezgin Kelebek - Georgios Tsiolis 3. Georgios Ktenas -  Orfeas Tsamoysiadis
Çift Bayanlar: 1. Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci 2. Betül Söner - Naime Yılmaz 3. Dimitra Kroustali - Grammatoula Sotiriou 3. Barbara Jancic -  Ira Misir
Karışık Çiftler: 1. Yazgan Çalışır -  Zehra Erdem 2. Efekan Sarsılmaz  - Bahar Yavru 3. Jasip Meglic -  Inga Sadaic 3. Ernest Pendavinji - Viona Cufo
(FOTOĞRAFLI)

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