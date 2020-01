Badminton Milli sporcuları 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -

Badminton Milli sporcuları 1 altın ve 1 bronz madalya kazanarak Türkiye\'ye döndüdüler.

Olimpiyat Elemesi Puanlı Müsabakalarından Lı-Nıng Czech Badminton Open 2017 Internatıonal Challenge Turnuvası, 27 - 30 Eylül 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti\'nin Brno şehrinde gerçekleşti.

30 ülkeden 325 sporcunun katılımı ile 4 gün boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada 2012 Londra Olimpiyat Sporcusu Neslihan Yiğit, 2016 Rio Olimpiyat Sporcusu Özge Bayrak, Aliye Demirbağ, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci Türkiye\'yi temsil etti.

Neslihan Yiğit, ilk turda Estonyalı Getter Saar\'ı 2-0 mağlup etti ve ikinci tura atlamaya hak kazandı. İkinci turda ise Bulgaristanlı Mariya Mitsova\'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Neslihan Yiğit, çeyrek finalde Danimarkalı Mette Poulsen\'i 2-1 yendi. Yarı final de Fransız Delphine\'yi mağlup eden Neslihan, final de ise Japon Kaho Funahashı\'yı yenerek şampiyon oldu.

Çift bayanlar kategorisinde Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, ilk turda Ukraynalı Maryna Ilyınskaya ve Yelyzaveta Zharka\'yı 2-0 mağlup etti. İkinci turda ise Alman Lisa Kamınskı and Hannah Pohl \'yı 2-1 yenerek çeyrek finalde oynamaya hak kazandı. Çeyrek finalde ise Danimarkalı Cecilie Bjergen and Line Norgaard\'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiler. Yarı final turunda ise İngiliz Lauren Smıth and Sarah Walker\'a 2-0 mağlup olarak Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çift bayanlar kategorisinin üçüncüsü oldular.