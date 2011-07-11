Bader Arslan - İkinci çeyrekte ne kadar büyüyeceğiz?

Cuma günü TÜİK tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 8 oranında artarak 127 puana çıktı. Aynı dönemde imalat sanayi üretim endeksi de yüzde 8.6 oranında yükselerek 126.6 puana ulaştı. Her iki endeks, Nisan ayına göre de yüzde 2.9 ve yüzde 3.3 oranında artış gösterdi.

Sanayi üretimi endeksi tam 18 aydan beri sürekli yükseliyor. Bu, endeksin hesaplanmaya başladığı 2005 yılından bu yana görülen en uzun süreli yükseliş. İmalat sanayi altında hesaplanan 24 ürün grubunun 22’sinde üretim endeksi geçen yıla göre artış kaydederken sadece ikisinde gerileme görüldü

Geçen yılın Mayıs ayına göre imalat sanayi içinde üretim endeksi en fazla artan ürün grupları yüzde 63.7 ile tütün ürünleri, yüzde 27.8 ile deri, yüzde 27.7 ile başka yerde sınıflandırılmamış makineler oldu. Gerileme görülen iki ürün grubu ise yüzde 30.8 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı ve yüzde 3.3 ile tekstil ürünleri imalatı oldu.

Mayıs ayı itibarıyla, sanayi üretim endeksi, kriz döneminde gördüğü dip nokta olan 81.2 puan (Şubat 2009) düzeyinden yüzde 56 daha yüksek. Bu önemli bir artış çünkü sanayi üretimi büyümenin ana belirleyicisi. Nitekim, geçen hafta açıklanan birinci çeyrek GSYİH verisi de, krizdeki dip noktası olan 2009’un birinci çeyreğine göre yüzde 24.2 oranında daha yüksek.

Cuma günü açıklanan veri ile bu yılın ilk beş ayını geride bırakmış olduk. Bugün itibarı ile sanayi üretim endeksi, geçen yılın ilk beş ayına göre ortalamada yüzde 11.6 daha yukarıda. Eğer Haziran verisi 125 puan civarında gelirse, ikinci çeyrek büyüme oranı da yaklaşık olarak yüzde 7 civarında gerçekleşecek. Haziran’da sanayi üretim endeksi 120 puan civarında gerçekleşirse, ikinci çeyrek büyüme oranı yüzde 6’ya yakın bir düzeyde olacak. Endeks 130’ua ulaşırsa büyüme oranı yüzde 8’in üzerine çıkacak.

Tabii ki; sanayi üretimi büyümenin tek belirleyicisi değil. Öyle olsaydı büyümeye yönelik tahminler nokta atışı ile isabet bulurdu. Ancak, özellikle ilk iki çeyrekte sanayi üretiminin, GSYİH içindeki ağır basan etkisi, tahmin yapmayı kolaylaştırıyor.

Geçen altı yılın dördünde Haziran aylarında sanayi üretim endeksleri Mayıs aylarının üzerinde gerçekleşmiş. Kalan ikisinde altın kalmış; ancak fazla gerilememiş. Bu nedenle, önümüzdeki ay sanayi üretim endeksinde fazla gerileme beklemememiz için sağlam sayılabilecek bir varsayımımız var.

Beklentilere uygun bir endeks (125 puan civarı) açıklanırsa, ikinci çeyrek büyüme oranı yüzde 7 civarında, yılın ilk yarısına ait büyüme oranı ise yüzde 9 civarında gerçekleşebilir.

Neler olacağını görmek için, 12 Eylül 2011’e kadar bekleyeceğiz.