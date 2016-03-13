Baden-Württemberg'de Yeşiller'in zaferi



Almanya’nın Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde sandıktan sürpriz sonuçlar çıktı.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi üç eyalette de meclise girmeyi başarırken, Baden-Württemberg'de ise Başbakan Winfried Kretschmann liderliğindeki Yeşiller tarihin en iyi seçim sonucunu elde ederek, ilk kez bir seçimden en güçlü parti olarak çıkmayı başardı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Yeşiller Birlik/90 Partisi Baden-Württemberg'de yüzde 30,4 oy oranına ulaştı. Onu yüzde 27,1 ile Hristiyan Birlik (CDU), yüzde 15,0 ile Almanya İçin Alternatif (AfD), yüzde 12,7 ile ( Sosyal Demokrat Parti)SPD, yüzde 8,3 ile (Hür Demokrat Parti ) FDP izledi.

Winfried Kretschmann, ilk sonuçların açıklanmasının ardından "partisinin tarih yazdığını ve Yeşiller'i ülkedeki en kuvvetli siyasi parti konumuna getirdiğini" söyledi. Hükümeti kurma görevinin kendilerinde olduğunu belirten Kretschmann, beş yıl daha iktidarda kalmak istediklerini ifade etti. Ancak söz konusu seçim sonuçlarının bir SPD-Yeşiller koalisyonuna yetmeyeceği tahmin ediliyor.