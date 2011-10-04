-Bademler büyüdü, eğitime fon oldu ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Ankara Temelli'deki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 1. etap altyapı inşaatı öncesinde, ekonomik getirisiyle eğitime katkı sağlaması için dikilen badem ağaçları hasat edildi. Badem ağaçlarından bu yıl 1 tona yakın ürün alındığı, bu rakamın birkaç yıl sonra 16 tona kadar çıkabileceği kaydedildi. Büyük Taarruz'un başlangıç yeri olan topraklarda 29 Ekim 2008'de temeli atılan Anadolu OSB'de 1. etap altyapı inşaatı öncesinde, yüksek gerilim hatlarının altına gelen 60 hektarlık alanda toplam 1800 badem ağacı dikilmişti. Bademler geçen yıl az da olsa meyve vermişti. Bu yıl bademler hasat edildi. Hasat çalışmalarına Batıkent Lisesi Kültür Spor Kulübü sporcuları da katıldı. Öğrenciler, ''abilerimiz de bu ağaçları dikti, bizler meyvesini topluyoruz. Ürünlerin getirisinin eğitime katkı için kullanılacak olmasından mutluyuz'' diye konuştular. Batıkent Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Nusret Sulkalar da,böyle bir ağaçlandırma çalışmasıyla hem çevreye duyarlılık gösterildiğini hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlandığını söyledi. Sulkalar, Anadolu OSB yetkililerine, eğitime, okullarına ve spor kulübüne katkıları dolayısıyla teşekkür etti. Bademlerden bu yıl 1 tona yakın ürün alınacağını belirten yetkililer, toplanan badem miktarının her yıl geometrik olarak artacağını, alınan ürünün birkaç yıl sonra 16 tona kadar çıkacağını, bademliğin gelirinin eğitim fonunda biriktirilerek mesleki eğitim yararına kullanılacağını aktardılar. Anadolu OSB'de, 1. etapta altyapı inşaatı biten bölgede 98 sanayiciye 188 parsel 17 Eylül'de düzenlenen törenle dağıtılmıştı. Bu arada, Anadolu OSB'de yürütülen çalışmalar çerçevesinde OSB sınırları içinde kalan, su bulunmayan, 'Uyuz Gölü'' denilen bataklık düzenlenmiş, OSB, 60 bin metrekarelik, çevresi ağaçlarla çevrili bir göle kavuşturulmuştu. Göle yatırımcıların balık tutması için balık da bırakılmıştı. Gölün çevresine çınar, huş, at kestanesi, alıç, süs eriği, süs kirazı, süs elması, akasya, iğde, akçaağaç, ıhlamur, dut, ladin, karaçam, sedir ve servi ağaçlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 6 bin fidan dikilmişti. 15 bin kişinin istihdamının planlandığı Anadolu OSB, ''büyük ölçekli işletme olmak isteyen orta ölçekli işletmelere kuluçka merkezi'' olma misyonuyla hareket ediyor. Anadolu OSB, Temelli Malıköy'de sadece ''planlı çağdaş bir yatırım merkezi'' değil, aynı zamanda sanayinin içinde bir yaşam merkezi kurmak için çalışıyor. Toplam 650 sanayi parselinin bulunduğu Anadolu OSB'de ağırlıklı sektör makine ve yedek parça imalat sanayi olacak. -''Çevreye ilgisi kanıtlandı''- Anadolu OSB ve Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, bölgenin, altyapı inşaatları devam eden hatta inşaatlarını tamamlayan diğer OSB'lere göre çevreye ve doğaya olan ilgisini kanıtladığını kaydetti. Tuncay, ''330 bin metrekare olan idari ve sosyal tesis alanlarımız, konferans salonlarını, fuar ve sergi salonlarını, mesleki eğitim tesislerini, sağlık tesislerini, yürüyüş, koşu, bisiklet parkurlarını, park ve dinlenme alanlarını kapsıyor. Planlanan kentsel tasarım ve peyzaj projesi, kaskatlı su yolları ve gölet ile tamamlanarak modern bir yaşam merkezi oluşturulacak. 45 bin metrekarelik ticaret sahasında da alışveriş ve ticaret merkezleri oluşturulacak'' diye konuştu. Temelli bölgesinin ve bu bölgenin Kurtuluş Savaşı'ndaki önemine, verilen mücadeleye de değinen Tuncay, bu nedenle müteşebbis heyetinin, Anadolu OSB'nin cadde isimlerini Gelibolu, Dumlupınar, Sakarya, 29 Ekim ve 30 Ağustos Caddeleri olarak belirlediğini kaydetti. Tuncay, cadde isimlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinden de geçerek, tescil edildiğini belirtti.