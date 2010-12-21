Badem'in morali çok bozuk

T24 - Koç Holding'in patronu Mustafa Koç tarafından evlat edinilip hayata döndürülen fok Badem, tüm ülkenin maskotu haline gelmişti ancak doğası bozulan bademim hem sağlığı hem de neşesi yerinde değil. En son Kadıkalesi koyunda görülen Badem, kendisine verilen balıklara el sürmedi...





Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir koyda tutulduğu özel kafesten bir süre önce bırakıldıktan sonra Bodrum’da ortaya çıkan fok Badem, Akyarlar sahilinde kendisini sevmeye çalışan bir vatandaşı ısırdı.

Aydın’ın Didim ilçesi sahilinde yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen ve daha sonra Marmaris’in Karacasöğüt köyündeki bir koyda tutulduğu özel kafesten bir süre önce bırakılan Badem, 3 gün önce Bodrum’da ortaya çıkmıştı. Bugün Bodrum’un Turgutreis beldesindeki Akyarlar sahilinde görülen Akdeniz fokuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fok Badem’in gözünden rahatsız ve halsiz durumda olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ve veterinere bildirdi.

Olay yerine gelen Veteriner Alpagut Öztaş fok Badem’e iğne yaparak antibiyotik tedavisi uyguladı. Öztaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Badem’i muayene ettiğini belirterek, "Kalbi zayıf geldi bana. Kalbini kuvvetlendirecek iğne yaptık. Sol gözünde enfeksiyon vardı ve sulanmıştı. Ona karşı bir antibiyotik uygulamaya çalıştık, ama bakalım ne kadar işe yarar. Uzman arkadaşların bakıma alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bu arada Badem, muayene sırasında çevresinde bulunan ve kendisini severek rahatlatmaya çalışan Hürrem Dinç isimli bir vatandaşı sağ bacağından ısırdı.

Dinç, Badem’i çok sevdiğini ve onu bu halde görmekten üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Ben burada dururken birdenbire geldi, önce yoklama çekti, daha sonra dönerek ısırdı" diye konuştu.

Öztaş, Hürrem Dinç’in bacağına tedavi uyguladı. Fok Badem ise bir süre sonra denize geri döndü.