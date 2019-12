Bademdeki yağlar kilo vermeyi kolaylaştırıyor

Sağlık için birçok faydası olan badem, içerisindeki yağlarla zayıflamaya da yardımcı oluyor.



Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısında (24.04.09), bademin besin değerini ve sağlığa olan faydalarını anlatıyor. Koçak’ın yazısı şöyle:



“Fındık, ceviz ve badem benim beslenme planlarımın vazgeçilmez besinleri arasındadır. Ben her üçünü de yemeye gayret ediyorum ama içlerinde damak tadıma en uygun olanı badem. Yağlı tohumlar ailesinden olan fındık, badem ve cevizin küçük olmalarına rağmen enerji ve besin öğesi değerleri oldukça iyi. Her üçü de kolay taşınabilir olması, uzun süre bozulmadan saklanabilmesi sayesinde, pratik ve iyi bir ara öğün seçeneği oluyor. Kuru meyve ile birlikte daha dengeli bir ara öğün seçeneği olarak tercih edebilirsiniz. Bugün size bademle ilgili detaylı bilgi vermek istiyorum.



Badem karbonhidrat, protein, doymamış yağ, lif, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, çinko, A, B, C ve E vitamini içerir.

3 kuru kayısı ve 10 badem, 15 kuru yaban mersini ve 10 badem, 1 elma ve 10 badem, 5 kuru erik ve 10 badem, hem keyifli hem de açlığınızı bastıracak sizi tok tutacak seçimlerdir.



Sağlık için faydaları



* Yapılan çalışmalar badem tüketiminin koroner kalp hastalıkları riskini azalttığını gösteriyor.

* Badem, LDL (kötü huylu) kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir.

* Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar için çifte koruma sağlar.

* Yüzde 18 oranında protein içerir. Ara öğünlerde meyveyle birlikte tüketimi bu yüzden insülini uyarmaz, ancak yüzde 54 oranında yağ içerdiği için kontrollü tüketmekte fayda var.

* Faydalı bir besindir, ama yenilen miktara dikkat edilmelidir. 10 -15 badem yaklaşık 90 - 100 kalori içerir

* Yarım çay bardağı badem, günlük manganez ihtiyacının yüzde 45’ini, bakır ihtiyacının yüzde 20’sini karşılar.

* Araştırmalar, düzenli badem tüketenlerin total kolesterolde yüzde 4 -12 oranında düşme olduğunu göstermiştir.

* Badem iyi bir antioksidan olan, immun sistemi destekleyen E vitaminin ve manganezin iyi bir kaynağıdır. Badem ayrıca magnezyum, bakır, riboflavin (B2) ve fosforun da iyi kaynaklarındandır. Yarım çay bardağı - yaklaşık 25 adet - badem 18 gram yağ içerir. Bunun 11 gramı kalp için faydalı olan doymamış yağlardan oluşmaktadır.

* İçeriğinde bulunan yağlar, kilo vermeyi kolaylaştırır.

* İspanyada yapılan, Obesity dergisinde yayımlanan, 28 ay süren ve 8 bin 865 yetişkin erkek ve kadın üzerinde uygulanan bir çalışmada, haftada en az 2 kez badem tüketen kişiler, hiç tüketmeyenlere göre yüzde 31 daha fazla kilo kaybetmiştir.

* Safra taşlarının oluşumunu önler.

* Nurses Health Study’de (hemşirelerin sağlık çalışması) 20 yıl boyunca yaklaşık 80 bin kadının diyetleriyle ilgili toplanan verilerde, haftada 28 gram badem, fıstık veya fıstık ezmesi tüketmenin, safra taşlarının oluşma riskini yüzde 25 oranında azalttığı bulunmuştur.



10 besin 10 fayda



1. Bal kabağı: A vitamininden zengindir. Lif, C ve K vitamini, demir ve manganez içeriği oldukça yüksektir. Aynı zamanda E vitamini, magnezyum ve fosforun da iyi bir kaynağıdır.



2. Çay: Antioksidan etki gösteren flavonoidler içerir. Siyah, beyaz, yeşil ve oolong çayları camillia sinensis bitkisinden elde edilmektedir. Aynı zamanda içeriğindeki L - teanin ve kafein ile uyanık tutma ve duygu durumu üzerine etkileri bulunmaktadır.



3. Pancar: Folat, potasyum, lif, A ve C vitamini oldukça yüksektir. Antioksidan aktivitesi oldukça yüksektir.



4. Ispanak: Beta karoten, folik asit ve diğer vitamin içerikleri de oldukça yüksektir. Lif, çinko, A, C, E, K vitaminleri, tiamin ve riboflavinden zengindir.



5. Kivi: E, K ve C vitamini içerir. Bir adet kivi, günlük C vitamini ihtiyacını karşılar.



6. Patates: A, C vitamininden zengin ve lifin de iyi bir kaynağıdır. Kabuklu olarak tüketildiğinde vücuda daha fazla lif sağlar.



7. Kırmızı biber: A, B6 ve C vitamininden zengindir. Aynı zamanda manganez, niasin, potasyum ve lif içerir.



8. Somon ve ton balığı: İkisinin de protein ve Omega-3 içerikleri oldukça yüksektir. Kalp sağlığı için haftada en az iki kez tercih edilmelidir.



9. Yeşİl yapraklı sebzeler: K, A ve C vitamini içerikleri yüksektir. Ayrıca folat, manganez ve lif açısından da zengindirler.



10. Havuç: Gözlere parlaklık veren A vitamini içeriği oldukça yüksektir. Potasyum ve C vitaminin de iyi bir kaynağıdır.



Yağsız elmalı kek (10 dilim)



MALZEMELER



* 1/2 çay bardağı esmer şeker

* 1 çay bardağı light süt

* 1 adet yumurta

* 1 çay bardağı kepekli un

* 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

* 1 tatlı kaşığı tarçın

* 1 adet elma, 2 -3 kuru kayısı

* Yarım paket kabartma tozu



HAZIRLANIŞI



Şeker ve yumurtayı rengi beyazlaşıncaya kadar iyice çırpın. Elma dışındaki tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Elmayı küp küp doğradıktan sonra hamura ekleyip son kez karıştırın. Önceden az yağlanmış bir kek kalıbına dökün. 170 derece fırında, yaklaşık 20 - 25 dakika, üstü kızarıncaya kadar pişirin.

Kilo verme programında iseniz her bir dilim kek için günlük beslenmenizden 1 dilim ekmek çıkartıp yerine bu kekten yiyebilirsiniz. "