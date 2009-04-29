Bade’den şaşırtan değişim

Adını Mahsun Kırmızıgül’le yaşadığı aşkla duyuran, ancak ayrılık sonrası ortalardan kaybolan Bade İşcil, yaşadığı şaşırtıcı değişimi Elele’ye verdiği pozlarla kanıtladı. Artık moda alanında çalışmak istediğini söyleyen İşcil, “Fotomodellik yapmayı düşünebilirim. Objektif karşısında olmayı çok sevdim” dedi



Yenilenen imajıyla uzun bir aranın ardından objektif karşısına geçen ve iddialı bir moda çekiminde görev alan İşcil, yaşadığı değişimi Elele’ye anlattı.



Moda tasarımı eğitimi aldınız. Bunun üzerine yoğunlaşmak gibi düşünceniz var mı?

- Elbette eğitimini aldığım mesleği yapmak istiyorum. Hatta kendi markamı yaratmak da hedeflerim arasında... Bunun için aldığım eğitime ek olarak, pratikte de bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Master yaparak kendimi geliştirebilirim.



Daha önce sunuculuk ve oyunculuk yaptınız. Planlarınız arasında yine televizyonla ilgili projelerde yer almak var mı?

- Bundan sonra da medyada yine kalitesine ve ekibine güvendiğim işlerde yer alırım. Çünkü ben keyif aldığım şeyleri yapmayı seviyorum. Zaten bir işi severek yapmanın başarı sırrı olduğunu düşünenlerdenim.



Elele’den gelen moda çekimi teklifini kabul ettiniz...

- Evet. Çünkü Elele dergisi yıllardır başarısıyla ve kaliteli okuyucu kitlesiyle beğenilen ve sevilen bir dergi. Ben de böyle bir teklif geldiğinde tereddütsüz kabul ettim.



Modellik yapmayı düşünebilirim



Peki, modellik yapmayı düşünür müsünüz yine?

- Fotomodellik yapmayı hiç düşünmemiştim, ta ki bu çekimde objektif karşısına geçene kadar... Bundan sonra düşünebilirim. Çünkü objektif karşısında olmayı çok sevdim. Kendi günlük hayatımda da fotoğraf çektirmekten ve çekmekten hep çok zevk almışımdır.



Görünümünüzde radikal bir değişim yapmışsınız?

- Evet, ciddi bir değişiklik var. Saçımı kestirdim, spora başladım, bir senedir durmaksızın spor yapıyorum. Çünkü artık kendime daha fazla vakit ayırabiliyorum. Fast food tarzı gıdalardan da uzaklaştım.



Teyzemi kaybedince saçlarımı kestirdim



Bu değişime neden gerek duydunuz? Uzun saçlarına makas vurdurmak cesaret isteyen bir iştir...

- Saçımı kestirme kararı aldığım dönemde kanserden teyzemi kaybetmiştim. Kemoterapi nedeniyle saçları dökülmüştü. Kadınlar saçlarına çok önem verir, ama saçsız da güzel olabilirler, hatta çok daha rahat edebilirler. şimdi teyzemi yaşatıyorum kendimce... Psikolojik olarak nedeni buydu...



Biraz da modadan konuşalım... Giyim stilinizi nasıl tanımlarsınız?

- Genel olarak bir tarzım ve stilim yok, her gün başka bir tarzda kombinler yaptığım için farklı stillerde görebilirsiniz beni... Bir gün grunge, bir gün bohem başka bir gün clubber veya casual, bazen marin, zaman zaman etnik stillerde görülebilirim. Bu sanırım modanın içinde yer almam ve bu işi seçmiş olduğum için her tarzı anlamak adına yaptığım bir şey... Zaten şıklık ya da rüküşlük diye bir şeye inanmıyorum, çünkü giyilen şeyler kişilerin ruh halini yansıtır bence...



