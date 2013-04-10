Bade İşçil oyunculuğu bırakıyor mu?

Bir ay önce tanıştığı işadamı Malkoç Sualp ile evlilik kararı alan "Kuzey Güney" dizisinin Banu'su oyuncu Bade İşçil, oyunculuğu bırakabilir.

Malkoç Sualp'le dün Nişantaşı'nda el ele dolaşan ve 31 Mayıs'taki nikâhın heyecanını yaşayan 30 yaşındaki İşcil, kendisinden 15 yaş büyük Sualp ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakabileceğini açıkladı.

Milliyet gazetesinden Sercan Kısmet'in haberine göre; "Çok mutluyum. İşte yanımda sevgilim" diyen İşçil, "Bu ani kararın nedeni hamilelik mi?" sorusuna "Hamile değilim" yanıtını verdi.

"Evlendikten sonra oyunculuğu bırakır mısınız?" sorusuna ise İşçil, "Olabilir. Oyunculuğu bırakabilirim"dedi.