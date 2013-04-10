T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bade İşçil oyunculuğu bırakıyor mu?

Oyuncu Bade İşçil: Evlendikten sonra oyunculuğu bırakabilirim

10 Nisan 2013 14:11

Bir ay önce tanıştığı işadamı Malkoç Sualp ile evlilik kararı alan "Kuzey Güney" dizisinin Banu'su oyuncu Bade İşçil, oyunculuğu bırakabilir.

Malkoç Sualp'le dün Nişantaşı'nda el ele dolaşan ve 31 Mayıs'taki nikâhın heyecanını yaşayan 30 yaşındaki İşcil, kendisinden 15 yaş büyük Sualp ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakabileceğini açıkladı.

Milliyet gazetesinden Sercan Kısmet'in haberine göre; "Çok mutluyum. İşte yanımda sevgilim" diyen İşçil, "Bu ani kararın nedeni hamilelik mi?" sorusuna "Hamile değilim" yanıtını verdi.

"Evlendikten sonra oyunculuğu bırakır mısınız?" sorusuna ise İşçil, "Olabilir. Oyunculuğu bırakabilirim"dedi.

ETİKETLER

bade işçilmalkoç sualpoyuncuiş adamı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24