Bade İşçil: Malkoç ile parkta da yaşarım, bankta da yatarım

Kuzey Güney dizisinin Banu'su Bade İşçil ile 31 Mayıs'ta evleneceği Malkoç Sualp önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir örnek giyinen aşıkların keyfi yerindeydi.



Vatan gazetesinin haberine göre, düğün hazırlıklarının son hız devam ettiğini söyleyen Bade İşçil, yaşadığı ilişkinin mutluluğuyla tüm sorulara aşk dolu cevaplar verdi. İşçil, kendisine 'Evlendikten sonra nerede yaşayacaksınız?' diye soran muhabirlere sevgilisi Malkoç Sualp'in gözlerinin içine bakarak 'Malkoç ile olsun da nerede olursa olsun. Onunla parkta da yaşarım bankta da yatarım' dedi.