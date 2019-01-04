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Bade İşçil: Kendimi yiyorum

"Çok kırılganım, hassas bir yapıya sahibim, kilo bende durmuyor"

04 Ocak 2019 12:57

Verdiği kilolarla konuşulan oyuncu Bade İşçil, "İsteyerek mi kil overiyorsun, yoksa bir rahatsızlığı mı var?" sorusuna, "Her derdi içine atıp kendini yiyen tipler vardır ya, işte ben oyum" diye yanıt verdi.

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre oyuncu İşçil uzun zamandır verdiği kilolarla konuşuluyor. Zayıflığı tartışma konusu olan Bade İşçil hızlı kilo kaybını, “Her derdi içine atıp kendini yiyen tipler vardır ya, işte ben oyum" diyerek açıkladı.

"Çok kırılganım, hassas bir yapıya sahibim" diyen İşçil, "Bu sayede zayıflıyorum. Kilo bende durmuyor" açıklamasında bulundu.

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