-BAD'DAN ERDOĞAN'A ONUR ÖDÜLÜ İZMİR (A.A) - 02.01.2011 - Basketbol Adamları Derneği (BAD) Başkanı Avni Erboy, 2010 yılı Basketbol Oskarları Onur Ödülü'nün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, özel ödüllerin Devlet Bakanları Egemen Bağış ile Faruk Nafiz Özak'a verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Erboy, yaptığı yazılı açıklamada, 100 kişilik özel jürinin titiz çalışması sonrasında 2010 yılı Basketbol Oskarları'nı hak edenlerin belirlendiğini kaydetti. Basketbol Oskarları'nın, hak edenlere verilen değerin göstergesi olduğunu, manevi değer taşıdığını anlatan Erboy, şunları ifade etti: ''Kazananları, yönetim kurulumuz ve basketbol ailesi olarak kutluyoruz. Başarılarının, basketbola katkılarının artarak devamını diliyoruz. Basketbolda başarılı kişi, kurum, takım, kulüp seçiminde jüri üyelerimiz oldukça zorlandı. Basketbolda gelecek yıllara taşıyacağımız basketbol oskarlarının 6. yılında, Türkiye'nin basketbol ailesini bir araya toplayan tek sivil toplum kuruluşu olan Basketbol Adamları Derneği'ne destek olan herkese teşekkür ediyoruz.'' Erboy, 2010 yılı Basketbol Oskarları Onur Ödülü'nün, Dünya Basketbol Şampiyonası'na sağladığı katkı ve basketbola verdiği desteği dikkate alarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Diğer ödüllere layık bulunan kişi ve kurumlar şöyle: Özel Ödüller: Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak (Dünya Basketbol Şampiyonasına katkıları ve Pınar Karşıyaka'nın Kıbrıs Rum kesiminde maruz kaldığı saldırı sonrası, kulübe sahip çıkarak İzmir'e kadar gelip havalimanında takımı karşılaması dolayısıyla) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış (Pınar Karşıyaka'nın Kıbrıs Rum kesiminde maruz kaldığı saldırı sonrası kulübe sahip çıkarak, havalimanında takımı karşılaması dolayısıyla) Yılın Takımı: A Milli Basketbol Takımı Yılın Antrenörü: Bogdan Tanjeviç (A Milli Takım ve Fenerbahçe Ülker'deki başarıları dolayısıyla) Yılın Oyuncusu: Kerem Tunçeri Yılın Hakemi: Dağder Dağlı Yılın Yöneticisi: Samer Albayrak Yılın Gazetecisi: Ümit Avcı Yılın Spikeri: Murat Murathanoğlu Yılın Yorumcusu: İsmet Badem Ayrıca, BAD Yönetim Kurulu'nca Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Sabri Sadıklar, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Karakaplan, MHK Asbaşkanı Firuz Koçaş, İl Basketbol Temsilcisi Halil Öztürk ve TBF İzmir Büro Müdürü Celal Arısan'a ''Hizmet Ödülü'' verilmesi kararlaştırıldı.