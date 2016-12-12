Bach'ın son eserini bilgisayar tamamlayacak

18’inci yüzyılda yaşamış ünlü Alman klasik müzik bestecisi Johann Sebastian Bach’ın tamamlayamadığı son çalışmalarından birini ABD’de Washington Üniversitesiaraştırmacıları bilgisayar yazılımı kullanarak tamamlamaya çalışacak.

Araştırmacılar, MusicNet adlı bir yazılımı kullanacak. Bu sistem, bilgisayarların büyük sayıda klasik parça okumasına ve eğilimleri tanımlamasına imkân tanıyor.

MusicNet, klasik müziğin kesin olmayan zamanlamalarına sahip ama, bilgisayarların anlayabileceği veri etiketlerini içeren sentezize parçalarını alıp bunları oda müziğinin gerçek performanslarında eşleştirme ilkesi ile işliyor.