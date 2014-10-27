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Kültür-Sanat

Bach'ın bestelerini aslında karısı Anna Magdalena mı yaptı?

Avusturalya’daki bir profesörler, Alman besteci Johann Sebastian Bach’ın 'dahi' olduğu inancını çürütecek bir açıklama yaptı

27 Ekim 2014 14:18

Avusturalya'daki Charles Darwin Üniversitesi profesörü Martin Jarvis, dünyaca “dahi” besteci Johann Sebastian Bach’a atfedilen onlarca yapıtını karısı Anna Magdalena’nın bestelediğini iddia etti.

Bach'ın aralarında Goldberg Varyasyonları’nın da yer aldığı eserlerinin aslında ikinci karısı Anna Magdalena’ya ait olduğunu iddia eden profesör, “Bach’a atfedilen onlarca yapıtı karısının bestelediği kanısına vardım” dedi.

 

İddiasını ilk olarak 2006 yılında ortaya atan profesör, geçtiğimiz 8 yıl boyunca Bach’ın el yazısı, imzası ve yapıtlarını inceledi. Adli tıp uzmanlarından da yardım alan Jarvis, notalardaki el yazılarının ve mürekkep kullanımının Bach'a değil, eşine ait olduğunu belirledi.

Profesör, dahi bestecilerin hep erkek olduğu yolundaki inanışını tersine çevirmeyi amaçlıyor. Tarih kitaplarında Bayan Bach'ın da girebileceğini söylüyor. Belgeleri inceleyen adli tıp uzmanı Heidi Harralson da, "Bilimsel olarak bu iddiayı makul kabul etmek için sebeplerimiz var" açıklamasıyla bestelerin Bach'ın eşi Anna'ya ait olabileceğine dikkat çekiyor.

Dünya müzik tarihinin doğru kabul ettiği bilgilere göre Anna Magdelana, Bach'ın son yıllarında üzerinde çalıştığı besteleri yalnızca kağıda geçiriyordu. Ancak araştırmacılar Anna'nın bu notaları birinden duyar gibi değil; kendi aklından geçer gibi yazdığı kanısına vardı. Kendi el yazısıyla birçok düzeltme de yapmış olması, Anna'nın asıl besteci olduğunu kanıtlar nitelikte bulunuyor. Araştırmacılara göre bu teori, 'kadın besteciler'le ilgili akıllarda oluşan birçok soruya da yanıt verir nitelikte. Heidi Harralson,"Belki de kadın besteciler ün kazanabilmek için erkek isimlerini kullanıyorlardı" diyor.

Belgeseli yapılıyor

 

1701 yılında doğan Bach'ın ikinci eşi Anna Magdalena, yetenekli bir şarkıcıydı. Çift, 1721 yılında evlendi. Profesör Jarvis'e göre, ikili 1713 yıllarının başında tanıştı. Anna'nın ölümünden sonra birçok el yazısı yok edildi.

'Written by Mrs. Bach' isimli bir belgesel üzerinde çalışan Profesör Martin Jarvis, filminde Anna Magdalena'nın yaşamını anlatacak. 

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