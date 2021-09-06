T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bachçede Yaz Festivali son iki konserle yaza veda ediyor

Johann Sebastian Bach’ın ismine atıfla ‘Bachçede Yaz Festivali’ adıyla düzenlenen konser dizisi dört yaşında

06 Eylül 2021 14:45

T24 Kültür Sanat

Her yıl ağustos ve eylül aylarında Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta, klasik müziğin büyük bestecilerinden Johann Sebastian Bach’a atıfla ‘Bachçede Yaz Festivali’ adıyla düzenlenen konser dizisi dördüncü yaşında.

Hakan Erdoğan Productions imzasını taşıyan festival, geçen yaz Beethoven’ın 250. yılı şerefine ‘Dede Efendi Beethoven’ temasıyla düzenlendi. Bachçede Yaz Festivali’nin yeni teması bu yıl ‘Neşeye Davet!’ olarak belirlenmişti.

Ağustos ayında başlayan festival, son iki konserle yaza veda ediyor. Biletleri biletix’ten alınabilen programın detayları şöyle:

7 Eylül | Peter Sarik Trio: Bela Bartok in Jazz

Macar caz grubu Peter Sarik Trio konserinde; orkestra için yazılmış parçalar, salt piyano için olan eserler var. Bela Bartok besteleri üzerine yaptıkları caz aranjmanlarıyla dünyadaki pek çok caz festivalinde alkış toplayan grubun kurucusu ve piyanisti Peter Sarik  2016’da Macaristan’da yılın müzisyeni olarak gösterilmişti.

10 Eylül: Kapanış Konseri: Can Çakmur Piyano Resitali

2018’de Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması ve 2017’de Uluslararası İskoç Piyano yarışması birincisi olan piyanist Çakmur, bu konserde Schubert’in La Majör Sonat’ını ve Schumann’ın Kreisleriana eserini çalacak. 

 

 

 

 

Bachçede Yaz Festivalisonikikonser
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24