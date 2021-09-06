Bachçede Yaz Festivali son iki konserle yaza veda ediyor

T24 Kültür Sanat

Her yıl ağustos ve eylül aylarında Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta, klasik müziğin büyük bestecilerinden Johann Sebastian Bach’a atıfla ‘Bachçede Yaz Festivali’ adıyla düzenlenen konser dizisi dördüncü yaşında.

Hakan Erdoğan Productions imzasını taşıyan festival, geçen yaz Beethoven’ın 250. yılı şerefine ‘Dede Efendi Beethoven’ temasıyla düzenlendi. Bachçede Yaz Festivali’nin yeni teması bu yıl ‘Neşeye Davet!’ olarak belirlenmişti.

Ağustos ayında başlayan festival, son iki konserle yaza veda ediyor. Biletleri biletix’ten alınabilen programın detayları şöyle:

7 Eylül | Peter Sarik Trio: Bela Bartok in Jazz

Macar caz grubu Peter Sarik Trio konserinde; orkestra için yazılmış parçalar, salt piyano için olan eserler var. Bela Bartok besteleri üzerine yaptıkları caz aranjmanlarıyla dünyadaki pek çok caz festivalinde alkış toplayan grubun kurucusu ve piyanisti Peter Sarik 2016’da Macaristan’da yılın müzisyeni olarak gösterilmişti.

10 Eylül: Kapanış Konseri: Can Çakmur Piyano Resitali

2018’de Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması ve 2017’de Uluslararası İskoç Piyano yarışması birincisi olan piyanist Çakmur, bu konserde Schubert’in La Majör Sonat’ını ve Schumann’ın Kreisleriana eserini çalacak.