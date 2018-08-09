"Bachçede Yaz Festivali" bu yıl Sakıp Sabancı Müzesi'nde

Sabancı Üniversitesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan Bach günleri ve konserleri bu yıl Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştiriliyor. "Bachçede Yaz Festivali" 15 Ağustos Çarşamba günü müzisyen François Fernandez ve Yun Kyung Kim'in verecekleri "Bach ve Ondan Önceki Dahilerden Füg ve Kanonlar" isimli konser ile başlayacak. Saat 20.30'ta başlayacak konserlerin biletleri Biletix'ten satın alınabiliyor.

Hakan Erdoğan Productions tarafından 1998'de düzenlenmeye başlanan Bach günleri ve konserleri saraylar, müzeler gibi pek çok sıra dışı mekanda, Bach&Love, Bach Before&After, Bach&Bahar gibi farklı temalarla gerçekleşiyor. Keyifli ve alternatif bir atmosferde gerçekleşen festival bu yıl Sakıp Sabancı Müzesi'nde müzikseverleri bekliyor.

Festivalin programı şöyle:

15 Ağustos Çarşamba

- François Fernandez (keman) & Yun Kyung Kim (keman) "İki Keman Konseri: J.S. Bach ve Ondan Önceki Dahilerden Füg ve Kanonlar"

*Konuşmacı: Evin İlyasoğlu "Müzik ve Kadın" - Saat: 19.30

5 Eylül Çarşamba

- Jiri Barta (viyolonsel) & Terezie Violava (piyano) "Beethoven Konseri"

*Bu konserden önce konuşmacı Doğan Hızlan kendi müzik arşivini dinleyicilerle paylaşacak. - Saat: 19.30

11 Eylül Salı

- Hortus Musicus Trio "Bach & Balkan Konseri: Andres Mustonen (keman), Anto Ōnnis (vokal,perküsyon,vibrafon), Taavo Remmel (kontrbas)"

14 Eylül Cuma

- Alexander Rudin (viyolonsel) "J.S. Bach Solo Viyolonsel Suitleri"

22 Eylül Cumartesi

- Sigiswald Kuijken (keman, violoncello da spalla) & Marie Kuijken (klavsen) "J.S. Bach Keman-Klavsen Sonatları"