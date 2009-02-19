Bacca davasında yeni itiraf

‘Adaletin iyi işleyeceğini umuyoruz’

Yarım kalan yürüyüş tamamlanacak

Sanık ifade değiştirdi



İtalyan ailenin avukatı olan Mehmet Eke'nin dün yaptığı açıklamada, Pippa Bacca'ya Murat Karataş'ın yanı sıra ikinci bir kişinin daha tecavüz ettiğinin DNA tespitiyle anlaşıldığını, üçüncü kişinin de olabileceğini söylemesi üzerine ayrı bir seyir kazanan davaya bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.Bugünkü duruşmaya Pippa Bacca'nın ablası Antonia Giusepinna Beatrice Pasgualina Di Morineo de katıldı. Duruşma öncesi, yeminli tercüman Fuat Serdaroğlu aracılığıyla soruları cevaplandırdı. Çantasında, İtalyanca `Pippa'yı çok seviyoruz. Nedenini bana sorun. Çünkü hala kalbimizde yaşıyor' yazısı bulunan Antonia Giusepinna Beatrice Pasgualina Di Morineo, dava ile ilgili olarak ikinci kez Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak gazetecilerin sordukları soruları şöyle cevaplandırdı:“Birden fazla kişinin tecavüz etmiş olabileceğini biz de düşünmüştük. Adli Tıp Kurumu'nun raporu ile ilgili bilgileri biz de öğrendik. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Malesef olmaması gereken bir şey oldu. Yola çıkarken hiç bir endişemiz yoktu. Ben de otostop yaptım. Hiç olumsuz bir şey düşünmüyorduk. Türkiye'ye karşı kırgınlığımız da olmadı. Türk polisinin de çok iyi ve etkin çalıştığını gördük. Türk halkına karşı kesinlikle kırgınlığımız yok. Çünkü halk bize çok iyi davrandı. Adaletin çok iyi işleyeceğini umut ediyoruz. Ama aklının köşesinden bu tür suçlar için en küçük düşünce geçenlere örnek teşkil edecek bir karar çıkmasını umut ediyorum.''Antonia Giusepinna Beatrice Pasgualina Di Morineo, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Verona'da bir sergi açılacağını, burada Pippa Bacca'nın yürüyüş sırasında çekilmiş fotoğrafları ile iki gelinliğin yeralacağını da söyledi.Di Morineo ayrıca, Bacca'nın Milano'dan birlikte yola çıktığı ve İstanbul'da ayrıldıkları arkadaşı Silvia Moro ile birlikte onun yarıda bıraktığı barış yürüyüşünü bıraktığı yerden yeniden başlatmayı düşündüklerini de söyledi.Sanık Karataş, yeni DNA tespitinin ardından duruşmada daha önce verdiği ifadesini değiştirdi. Pippa Bacca"yı yolda gördüğünü, elinde Ankara yazan tabela bulunduğunu söyleyen Karataş, "kendisini arabama aldım, otobana çıktık, daha sonra tünele girdik. Arkamızdan bir minibüs geliyordu, selektör yapınca durduk. Minibüsten inen ellerinde tabanca olan 3 kişi yanıma geldi. Gözümü açtığımda ormanlık alandaydım. Bacca da çıplak vaziyette yatıyordu, ağzı burnu kan içindeydi, ölmüştü. Olay üzerime kalmasın diye cesedini çalılıklara bıraktım" dedi.Mahkeme, sanık Karataş'ın tutukluk halinin devamına ve telefon kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.