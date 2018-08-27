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Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta itfaiye ekipleri, apartmanın havalandırma boşluğuna sıkışan güvercini operasyonla kurtardı

27 Ağustos 2018 21:30

SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta itfaiye ekipleri, apartmanın havalandırma boşluğuna sıkışan güvercini operasyonla kurtardı.
Yiğitler Caddesi Oğuzlar Parkı yanında bulunan apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, burada kalınca, apartman sakinleri Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvercinin bulunduğu alanı tespit ederek, kuşa zarara vermeyecek şekilde havalandırma boşluğunda bir delik açtı. Ekiplerin çalışmasıyla tedirgin olduğu gözlenen güvercin bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiyecilerin elinden su içen güvercin daha sonra salıverildi. Ekiplerin bırakmasıyla kanatlanan güvercin önce yardıma gelen itfaiye aracının üzerine kondu. Ardından da tekrar uçup, gözden kayboldu.

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