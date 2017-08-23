Bacanağını ve baldızını öldüren şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bacanağı 67 yaşındaki Dursun Ayaz ile baldızı 55 yaşındaki Emine Ayaz'ı tüfekle vurarak öldüren Süleyman Deler, tutuklandı.

Karacalar Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında bacanağı Dursun ve baldızı Emine Ayaz'ın evine giden Süleyman Deler, bahçede tartıştığı çifte tüfekle ateş etti. Deler kaçarken, silah sesleri üzerine gelen komşuları Ayaz çiftini bahçede kan içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Ayaz çiftinin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinden kaçan Deler ise bir süre sonra evinde suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Süleyman Deler'e çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında olay mahallinde tatbikat yaptırıldı. Tatbikatın ardından adliyeye sevk edilen Süleyman D. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Dursun ve Emine Ayaz çifti de Karacalar Mahallesi'nde toprağa verildi.