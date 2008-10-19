Bacaktaki damar tıkanıklığı kanserden tehlikeli

Huzursuz bacak, romatizmayla karıştırılıyor

Seksi bacaklar için 4 hareket



Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği'nin (TKDCD) Çeşme'de düzenlediği kongrede konuşan Kürşat Bozkurt, Türk halkının çok fazla yağlı yemek yediğini ve çok fazla sigara içtiğini bildirdi.Tüm bunların üstüne bir de obezite sorunu eklenince damar sertliğinin Türkiye'de, ABD'deki kadar sık görüldüğünü ifade eden Bozkurt, "Gaziantep, Balıkesir ve Zonguldak'ta yapılan araştırmada, 70 yaşın üzerindeki erkeklerde damar tıkanıklığı oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Bu oran ABD ve pek çok Batı Avrupa ülkesiyle aynı düzeyde. Damar tıkanıklığı hastalığının kötü tarafı, yaşam açısından çok riskli olmasıdır" diye konuştu.Bozkurt, bacağında tıkanıklık olan hastaların kalbi ve şahdamarında da tıkanıklık olma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "Bacağında damar tıkanıklığı olan hastanın hayatını kaybetme olasılığı, bağırsak kanseri olan hastadan daha fazla" dedi.Sigara içilmemesi, mutlaka kolesterol düzeyine bakılarak diyet uygulanması ve bebek dozunda aspirin kullanılması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, böylece hastalarda yaşama oranının yüzde 20 artırıldığını sözlerine ekledi.