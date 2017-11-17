Bacaksız köpek küçük çocuğa umut verdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Kasım (DHA) - Geçirdiği kaza sonrası iki bacağı da alınan 10 yaşındaki çocuk, aradığı ilhamı dört bacağı kesilen köpekte buldu.

ABD\'nin Indiana eyaletinde yaşayan 10 yaşındaki Owen Mahan, iki yaşındayken sıcak su dolu bir küvete düşmüş ve vücudunun yüzde 98\'i yanıklarla kaplanmıştı. Yanıklar nedeniyle iki bacağı kesilen Mahan\'ın öğretmeni, 10 yaşındaki çocuğu Facebook üzerinden Chi Chi ismindeki dört bacağı olmayan köpekle tanıştırarak küçük çocuğa umut verdi.

Chi Chi isimli golden Retriever cinsindeki köpek, Elizabeth Howell tarafından Güney Kore\'deki bir çöplükte bulunmuş ve yavru köpek ağır yaralı olduğu için dört bacağı da kesilmişti. Howell, ameliyattan sonra yavaşça eski kişiliğine dönen köpeğin dünyanın dört bir yanındaki insanlara umut verdiğini söyledi.

Owen Mahan Chi Chi ile tanışmak istediğini söyledikten sonra Susan Mahan, tanımadığı birçok insanla iletişme geçtiğini ve bu sayede oğlunun köpekle tanışabildiğini söyledi. Mahan, \"Owen nereye gideceğimizi bilmiyordu. Arizona\'ya bir paket bırakacağımızı sanıyordu. Chi Chi\'nin orada olacağından haberi yoktu\" dedi.

ABC News\'a konuşan Susan Mahan Chi Chi ve Owen\'ın ilişkisinin yıllar boyunca devam etmesini umduğunu söyledi. Chi Chi ve Owen\'ın iletişiminden etkilenen Elizabeth Howell\'ın ise Mahan ailesi için bağış toplama kampanyası başlattığı söylendi. (Fotoğraflı)