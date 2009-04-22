Bacaklarınızla hayranlık yaratın

Pürüzsüz bacaklarıyla göz dolduran Sarah Jessica Parker bu ürünle güzelleşiyor



Havaların erken ısınmasıyla birlikte yazlık kıyafetler; minicik etekler ve şortlar, kışlıkların yerini almaya başlıyor. Ancak kışın pantolonların ve çorapların altında sakladığımız bacaklarımızdaki koyu renkli kıl kökleri, varis, leke gibi istenmeyen kötü görünümler veya tüm kusurları apaçık belli eden peynir beyazı bacaklar kadınların adeta en büyük kâbusu haline geliyor.



Çorap giymeye gerek yok



Dünyaca ünlü bakım markası Sally Hansen, birçok ödüle sahip klasikleşen ürünü Bacak Makyajı ile çorap giymeden bacaklarındaki tüm kusurların görünümünden kurtulmak isteyen kadınlar için pratik bir çözüm sunuyor.



Kalıcı kapatıcılık sağlıyor



Uygulandığı an etki göstererek kalıcı bir kapatıcılık sağlayan, duş esnasında duş jeli ve süngeri ile kolayca temizleniyor, ancak suda veya yağmurda bacaklardan çıkmıyor! Açık tenden koyu bronza uzanan dört farklı renk seçeneği ile bacaklara istenilen tonda, doğal bir renk kazandırıyor. İçeriğindeki K Vitamini ile bacakları besleyerek nemlendirmeye yardımcı olan ürün, Bacak Makyajı'ndan avuç içinize püskürterek elleriniz yardımıyla tüm bacaklarınıza yayınız! Birkaç dakika sonra, kuruduğuna emin olup, rahatça giyinebilirsiniz!

