New York metrosunda bacaklarını toplamayan iki erkeğe tutuklama!

Toplu taşlıma araçlarında bacaklarını ayırarak başkalarının yerini işgal eden erkeklere karşı sosyal medyada başlatılan ve Türkiye’de de geniş yankı bulan “bacaklarını topla” kampanyasına emsal teşkil edecek bir uygulama New York’ta gerçekleşti. Metroda bacaklarını normalden fazla ayırarak oturan Latin Amerika kökenli iki erkek, ‘bir kişinin işgal edeceği yerden fazlasını kapladıkları’ ve çevrelerindekilere ‘rahatsızlık verdikleri’ gerekçesiyle tutuklandı.

ABD basınına yansıyan raporlara göre, bu tutuklama kararı New York polisinin kotasını doldurmak için azınlıklara yönelik bir uygulama olabileceği de konuşuluyor.