'Bacaklarını açmasan olmaz mıydı' diyen hakime soruşturma

Kanadalı bir hakim, 2014 yılında baktığı bir cinsel saldırı davasında, şikayetçi kadına "Bacaklarını açmasan olmaz mıydı?" dediği için disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya.

Calgary bölgesi hakimlerinden Robin Camp bu davada, tecavüz sanığını beraat ettirmiş fakat karar temyizden geri dönmüş.

Şimdi Kanada Yüksek Hakimler Kurulu, yargıç Camp'in dava sırasında sarfettiği sözlerden dolayı meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Kanada'da hakimler hakkında disiplin soruşturması çok nadir bir uygulama. 1971 yılında Yüksek Hakimler Kurulu oluşturulalı beri, yani 45 yıldır bu türden sadece 11 soruşturma açılmış.

Robin Camp, büyük tepki almasına sebep olan 2014 yılındaki davanın tutanaklarına göre, mağdur kadına "Bacaklarını açmasan olmaz mıydı?" demekle kalmamış, "seks ve acı bazen birbirinden ayrılamaz" da demiş ve şikayetçi kadından "sanık" ya da "davalı" diye söz etmiş.

Kadın mahkemeye Alexander Scott Wagar adlı kişinin Calgary'deki bir ev partisinde kendisine banyoda tecavüz ettiğini anlatmış, fakat yargıç Camp sanığı beraat ettirmiş.

Karar daha sonra Alberta Temyiz Mahkemesi tarafından bozularak Wagar'ın yeniden yargılanması istenmiş.

Yargıç Camp ise o tarihten sonra Federal Mahkeme'de bir göreve terfi etmiş.

Şimdi meslekten ihraç talebiyle hakkında disiplin soruşturması yürütülecek olan yargıç Camp şunlarla suçlanıyor:

Yargıç Camp şimdi Yüksek Hakimler Kurulu üyesi üç yargıçla iki kıdemli avukattan oluşan bir panele ifade verecek.

Camp'in bu heyete, yaptığı yorumlardan dolayı özür dilemesi ve daha üst düzey bir yargıç ile, bir psikolog ve bir cinsel saldırı hukuku uzmanından bu konuda eğitim ve danışmanlık aldığını söylemesi bekleniyor.

Camp adına internete konulan açıklamada, "Kendisi Kanada yargısının bir mensubu olarak sisteme olumlu katkılar yapabileceğine inanıyor. Kendisini geliştirmeye ve öğrenmeye devam etmeyi amaçlıyor" denildi.

Yargıç hakkındaki soruşturmanın günlerce sürmesi ve sonunda panelin Kanada Yargı Konseyi adlı üst kuruluşa bir tavsiye göndermesi bekleniyor.

Camp bu süreç içinde yargıçlık yapamayacak.