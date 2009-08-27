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Bacaklara dikkat!

Ünlülerin bugünlerde konserlerinde sergiledikleri cesur bacak dekolteleri dikkat çekiyor.

27 Ağustos 2009 03:00

Pop müziğin üç dev ismi Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer, son günlerde konserlerinde sergiledikleri cesur bacak dekolteleriyle gündeme geldi.

Pekkan mayosu, Nilüfer kırmızı minisi, Aksu da derin yırtmaçlı kostümüyle yaza damgasını vurdu. Mehmet Ali Erbil, onların bu bacak açılımlarını değerlendirdi.

“Çizmeli Kedi” adlı animasyonun seslendirme kadrosunda yer alan Erbil, “Hangisinin bacakları daha güzel” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sahnede gördüğüm kadarıyla Nilüfer’in bacakları dahagüzel. Ama Sezen’in bacakları da müthiş... Bana bir gün gösterdi, neye uğradığımı şaşırdım! Acayip güzel bacakları var.”

Erkekle mi basmış

Mehmet Ali Erbil, eşi Sulhi Aksüt’e açtığı sürpriz boşanma davasına ‘Miami dönüşü evde karşılaştığı şok’u gerekçe gösteren Sibel Can hakkında da konuştu: “Televizyon mu açıkmış? Adam porno mu izliyormuş? Ya da masaj mı yaptırıyormuş? Yoksa bir erkekle mi basmış?”



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