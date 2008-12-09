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Yaşam

Bacağını kaybeden hastaya tazminat kararı

Danıştay, hasta dosyasını kaybeden hastanenin ağır hizmet kusuru işlediğine ve tazminat ödemesine hükmetti.

09 Aralık 2008 02:00

Danıştay 10. Dairesi, hastasının belgelerini gerekli şekilde muhafaza etmeyen ve hasta dosyasını kaybeden hastanenin ağır hizmet kusuru işlediğine hükmetti. Hastane hastaya manevi tazminat ödeyecek.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören bir vatandaş, teşhis ve tedavide hatalı davranıldığı için sol bacağını diz kapağının üzerinden kesildiğini belirterek, rektörlük aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Yerel mahkeme, davayı reddetti. Temyiz istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi ise hastaya manevi tazminat ödenmesi yönünde karar aldı. Daire, manevi zararın kişinin yaşama gücünü azaltan ve günlük yaşamını zorlaştıran her türlü üzüntü ve sıkıntıyı kapsadığına dikkat çekti.

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