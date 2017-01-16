Bacağından vurulan kişiye sigaralı ilk yardım!

Antalya’da yaşayan Can Ali C., aynı evde kaldığı M.U.'yu Muratpaşa İlçesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde sağ bacağından tabancayla vurdu.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, olay sonrası çevrede büyük panik yaşanırken, yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan vatandaşın ağzındaki sigarayı atmaması ise dikkat çekti.

Bir vatandaşın, acı içinde kıvranan M.U.'nun bacağına ağzında sigara ile tampon yapması dikkat çekerken, yaralanın kemeri çıkarılarak kanama durdurulmaya çalışıldı.

Olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen M.U. tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Can Ali C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.