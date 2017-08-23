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Bacağı TIR'ın altında kalan sürücü 3 saatte kurtarılabildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da domates yüklü TIR devrildi, araçta ayağı sıkışan sürücü Berzan Toktik itfaiye ve kurtarma ekiplerinin 3 saatlik çabasıyla kurtarıldı

23 Ağustos 2017 11:10

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da domates yüklü TIR devrildi, araçta ayağı sıkışan sürücü Berzan Toktik itfaiye ve kurtarma ekiplerinin 3 saatlik çabasıyla kurtarıldı.
Kaza, saat 23.15 sıralarında Konya- Beyşehir karayolunun 23\'ncü kilometresinde meydana geldi. Beyşehir yönünden gelen domates yüklü 33 BTD 37 plakalı TIR\'ın sürücüsü Berzan Toktik, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulup yol kenarındaki yamaca çarpan TIR devrildi ve iddiaya göre emniyet kemeri takılı olmayan sürücüsü, koltukla kapı arasına sıkıştı.
Kaza görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Toktik\'i kurtarmak için hemen çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen Toktik\'in TIR\'ın altında kalan bacağı kurtarılamadı. Bunun üzerine vinç getirildi ve yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda kurtarılan Berzan Toktik ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücü Toktik\'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kaza nedeniyle kapanan karayolu da TIR\'ın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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