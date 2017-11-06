Bacağı kopan kediyi tedavi ettirip, sahiplendi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta 47 yaşındaki Ayhan Uçaroğlu, 25 gün önce aracın çarpması sonucu sol arka bacağı kopmak üzere olan kediyi tedavi ettirerek sahiplendi.

Uzun süre Türkmenistan\'da çalıştıktan sonra memleketine dönen ve şu an işi bulunmayan Ayhan Uçaroğlu, bir arkadaşının yaklaşık 25 gün önce araç çarpması sonucu yaralı halde bularak kendisine getirdiği kediyi veterinere götürdü. Burada yapılan tedavide hayvanın kopmak üzere olan sol arka bacağı kesildi. Tedavileri yapılan kediyi Ayhan Uçaroğlu sahiplendi ve \'Şanslı\' ismini verdi. Ailesi ile birlikte yaşadığı evde kediyi beslemeye başladı.

\'YÜRÜMEYE BAŞLADI\'

Bir arkadaşının kediyi yol kenarında yaralı halde gördüğünü belirten Uçaroğlu, şöyle dedi:

\"Araba çiğnemiş herhalde, bacağı kopmak üzereydi. Bacağını veteriner hekim aldı. Şu an sağlığı yerinde. 3 ayağıyla yürümeye başladı. Kilo almaya başladı. Ev ortamında besliyoruz, bize alıştı.\"

Daha önce beslediği \'Şanslı\' adlı kedisinin 3 ay önce trafik kazasında öldüğünü ifade eden Uçaroğlu, \'\'Onun da adı şanslıydı. Bu da bizim ikinci \'Şanslı\'mız oldu. İsmini şanslı koymamızın sebebi büyük bir şansı olduğu için. Çünkü bizim gibi birisine rastladı. Hayatı değişti, tedavi oldu. Güzel bir yaşama kavuştu\" diye konuştu.

Kediyi tedavi eden veteriner hekim Fatih Koç ise şöyle konuştu:

\"Yaptığımız muayenede, kedinin kondisyonunun çok düşük, zayıflamış olduğu ve ayağının kangrenleşmeye doğru gittiğini tespit ettik. Kedimizin yaşayabilmesi için ayağının alınmasına karar verdik. Ayhan beyle yaptığımız istişare sonucu kendisi de kabul etti, tedavi masraflarını ve bakımını üstlendi. Biz de yaptığımız operasyon ile ayağını aldık. Güzel bir operasyon oldu. Daha sonraki tedavi ve bakımlarıyla da daha iyiye gitti. Güzel sonuçlar aldık. Şanslı\'mız gerçekten şanslı bir hayvan. Kentimizde böyle duyarlı kişilerin olması mutluluk verici.\"



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