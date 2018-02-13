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Bacağı kırılan buzağıya platin takıldı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde doğum sırasında bacağı kırılan buzağıya yapılan operasyonla 5 platin takıldı

13 Şubat 2018 17:15

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde doğum sırasında bacağı kırılan buzağıya yapılan operasyonla 5 platin takıldı.
Kandıra\'nın Kuyulu köyünde Ali Oruç\'a ait inek doğum yaparken, dünyaya getirdiği buzağının sol ön bacağı kırıldı. Oruç, hemen buzağının bacağını bir sopa ile sararak aracıyla İzmit\'te bulunan özel bir veterinere getirdi. Burada bacağının röntgeni çekilen buzağı, daha sonra ameliyata alındı. Buzağının bacağına 5 platin takıldı. Veteriner hekim Ejder Dalgıç, \"Buzağı veteriner kliniğimize dün getirildi. Doğum sırasında sol ön bacağı kırılınca vatandaş, hayvanın daha fazla zarar görmemesi için sopa sarıp bize getirmiş. Daha sonra biz de önce röntgen çektik. Kırık olan noktayı tespit ettik. Daha sonra da ameliyat edip 5 platin takarak sahibine teslim ettim. Şuan sağlık durumu çok iyi\" dedi.

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