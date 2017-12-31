T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bacağı kesilen Özge bebek 5’inci yaş gününü kutladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının 150 TL’ye yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım bebek, 5’inci yaş gününü kutladı

31 Aralık 2017 23:29

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının 150 TL’ye yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım bebek, 5’inci yaş gününü kutladı. Özge bebeğe babası salıncak hediye etti.  
Antalya\'nın Kepez ilçesinde Ali İhsan Yıldırım (39) ve eşi İlknur Yıldırım\'ın (35) \'Özge\' adını verdikleri bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. Kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden küçük Özge, alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken DHA’nın gündeme getirdiği Özge bebek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda hayırsever protez bacak ve tedavi masrafları için yardımcı oldu.
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ SALINCAK
Protez bacakla yürümeye başlayan Özge’nin bugün 5’inci yaş günü kutlandı. Baba Ali İhsan ve anne İlknur Yıldırım kızlarının yaş günü için pasta alıp üzerine de ‘İyi ki doğdun Özgem’ yazdırdı. Kuzenleriyle birlikte pasta üzerindeki mumları söndüren Özge’nin oldukça mutlu olduğu görüldü. Baba Ali İhsan Yıldırım kestiği pastadan küçük kızına eliyle yedirdi. Kızının yürümesi için makara sistemi kuran Yıldırım’ın doğum günü hediyesi de Özge’yi oldukça mutlu etti. Salıncakta sallanmayı çok sevdiği için sürekli parka gitmek zorunda kaldıklarını belirten baba Yıldırım, “Kızım artık evimizde kendi salıncağında sallanacak. Ona bir salıncak hediye aldım. Yürümesi için makaradan sistem yapmıştık. Sallanması içinde böyle bir çözüm buldum” dedi.
Baba Yıldırım, kızının 4 yıl zor günler geçirdiğini belirterek, 2018 yılı için  Özge\'ye sağlık ve mutluluk diledi. Hukuki süreçte herhangi bir ilerleme olmadığını da ifade eden Ali İhsan Yıldırım, “Daha güzel günleri Özge’ye yaşatmak için çabalıyoruz. Hukuki süreç için yetkililerden destek bekliyoruz. Özge 5’inci yaşına girecek. 2017 yılı Özge için biraz mutlu geçti. Mutsuz olduğu zamanlar da oldu. Çünkü hukuki olarak bir yere varamadık” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlparslanDHAANTALYAdaTLyeYıldırımKepezAliOcakAkdenizHastanesiKuvözdeTLMakaraDHAnınCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ SALINCAK ProtezBaba AliKuzenleriyleKızınınYıldırımın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24