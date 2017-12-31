Bacağı kesilen Özge bebek 5’inci yaş gününü kutladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının 150 TL’ye yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım bebek, 5’inci yaş gününü kutladı. Özge bebeğe babası salıncak hediye etti.

Antalya\'nın Kepez ilçesinde Ali İhsan Yıldırım (39) ve eşi İlknur Yıldırım\'ın (35) \'Özge\' adını verdikleri bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. Kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden küçük Özge, alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken DHA’nın gündeme getirdiği Özge bebek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda hayırsever protez bacak ve tedavi masrafları için yardımcı oldu.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ SALINCAK

Protez bacakla yürümeye başlayan Özge’nin bugün 5’inci yaş günü kutlandı. Baba Ali İhsan ve anne İlknur Yıldırım kızlarının yaş günü için pasta alıp üzerine de ‘İyi ki doğdun Özgem’ yazdırdı. Kuzenleriyle birlikte pasta üzerindeki mumları söndüren Özge’nin oldukça mutlu olduğu görüldü. Baba Ali İhsan Yıldırım kestiği pastadan küçük kızına eliyle yedirdi. Kızının yürümesi için makara sistemi kuran Yıldırım’ın doğum günü hediyesi de Özge’yi oldukça mutlu etti. Salıncakta sallanmayı çok sevdiği için sürekli parka gitmek zorunda kaldıklarını belirten baba Yıldırım, “Kızım artık evimizde kendi salıncağında sallanacak. Ona bir salıncak hediye aldım. Yürümesi için makaradan sistem yapmıştık. Sallanması içinde böyle bir çözüm buldum” dedi.

Baba Yıldırım, kızının 4 yıl zor günler geçirdiğini belirterek, 2018 yılı için Özge\'ye sağlık ve mutluluk diledi. Hukuki süreçte herhangi bir ilerleme olmadığını da ifade eden Ali İhsan Yıldırım, “Daha güzel günleri Özge’ye yaşatmak için çabalıyoruz. Hukuki süreç için yetkililerden destek bekliyoruz. Özge 5’inci yaşına girecek. 2017 yılı Özge için biraz mutlu geçti. Mutsuz olduğu zamanlar da oldu. Çünkü hukuki olarak bir yere varamadık” diye konuştu.

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