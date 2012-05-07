Babylon'da Nazım Hikmet'in sözleri ile yaşamak

Defne Şahin

www.defnesahin.com

Yaşamını Berlin ve İstanbul’da sürdüren ses sanatçısı ve besteci Defne Şahin, Kalan Müzik etiketli ilk albümü “Yaşamak-Nazım Hikmet'in Sözleri ile Yaşamak” ile Nazım Hikmet’in sözlerine ses katıyor.

Özellikle şairin özgürlük fikri ve şiirlerindeki güçlü doğa hayranlığı Berlin'li Türk sanatçıyı büyülemiş gibi. Besteleri caz, pop ve oryantal tınılar ve ritimlerle kendine özgü bir ses cümbüşü oluşturan Defne Şahin, Nâzım Hikmet’in şiirlerine yeni bir soluk getiriyor. İlk albümünde Nazım Hikmet’in şiirlerini kendi müziğine adapte eden Şahin’in net ve güzel sesi Nazım’ın etkileyici dizeleriyle birleşince ortaya özel bir albüm çıkıyor.

“Yaşamak - Nazım Hikmet'in Sözleri ile Yaşamak ” albümünde Defne Şahin’e kendi adını taşıyan grubu eşlik ediyor. Grup üyeleri Berlin caz çevresinin tanınmış müzisyenleri: Piyanoda Alman Matti Kelin, kontrabasta İsrailli Ofer Wrtzler ve bateride İspanyali Lucia Martinez. Berlin Senatosu’nun dünya ve pop müziği için verdiği 2010 yılı stüdyo ödülünü almaya hak kazanan grup, albümde 12 parça seslendiriyor.

Albümde “Mavi Gözlü Dev”, “Hala Gelmeyen Mektup”, “Bugün Pazar” gibi Nazım Hikmet’in çok sevilen 11 şiiri yer alıyor. 12’nci parça ise bir Ülkü Tamer şiiri: “Güneş Topla Benim için.”

Defne Şahin, ilk albümünün tanıtım çalışmalarıyla birlikte şu günlerde memleketi Berlin ve atayurdu İstanbul arasında bir köprü oluşturmak amacıyla Elsa-Neumann bursu kazandığı “berlinİstanbul” projesi üzerinde çalışıyor.

Defne Şahin Kimdir:

Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Escola Superior de Música Barcelona’da caz müziği şan öğrenimi gördü. Avrupa, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika’da birçok caz kulübü ve festivallerde konserler verdi. ABD, Brezilya, İspanya ve Türkiye’de yaşayan sanatçı, çalışmalarında caz, bossa nova, pop ve Akdeniz müziklerinden etkiler taşıyor.

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www.defnesahin.com

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