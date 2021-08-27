Babuşçu: Bankalar kredi artış oranının yüzde 15’i geçmemesi için sözlü olarak uyarılıyor

T24 Ekonomi Servisi

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşçu, bankalardan toplam kredi büyümesinin yıllık yüzde 15 ile kısıtlanmasının istendiğini belirtti.

Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan Babuşçu, kısıtlamanın bir yandan sözlü yönlendirme şeklinde yapılırken bir yandan da bankacılık mevzuatının kredi artışını sınırlandırıcı şekilde değiştirlmesi için çalışma yapıldığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan geçtiğimiz günlerde bireysel kredilerdeki artışın hızlandığını belirterek, “Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var. Bu konuda bazı tedbirler aldık, ama yeni tedbirler de gündeme gelecek” demişti.

Uzunoğlu: Önce verin dedik, şimdi vermeyin diyoruz

İktisatçı Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Babuşçu’nun paylaşımıyla ilgili yaptığı değerlendirmede 2020'de kredileri artırmak için alınan önlemleri hatırlatarak, “Hocam Aktif radyosu icat edip ‘Kredi verin’ dedik banka karları sürekli geriledi. Şimdi de ‘İş yapmayın kredi de vermeyin’ diyoruz. Banka karları ne olacak şimdi acaba Bankalar tüketici kredisini keserse satın alma gücü erimiş kesim nasıl harcamalarını fonlayacak acaba?” değerlendirmesi yaptı.