Babil Sahaf'ta tarihi kitaplar müzayedesi

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1131 eserin konu olduğu son müzayede, Murat Sevgikuranlar’ın münadiliğinde 13:00’de başladı ve yaklaşık dört saat sürdü. Biyografiler, takım mecmuaları, eski sözlükler, dini eserler, özel hatıratlar ve imzalı kitapların satışa çıktığı etkinlikte yirminin üzerinde katılımcı bulundu.Tolga Gürocak, Babil Sahaf olarak sadece kendilerine ait eserleri değil, dışarıdan da eserler alıp müzayedeye kattıklarını dile getiriyor. Bu müzayedenin diğerlerinden farkını da diğerlerine göre daha nitelikli eserlerin satışa sunulması olarak belirten Gürocak müzayede ile ilgili, “Yeni eserler de alıyoruz, sadece tarihi kitaplar değil, ikinci el kitaplar da müzayedede yer alıyor” diyor.Yazı ve fotoğraflar: Uğur Yıldız (MİHA)