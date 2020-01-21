Babil dizisine soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkin Ay Yapım’dan açıklama: Bize herhangi bir tebliğ ulaşmadı

Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver gibi oyuncuların yer aldığı "Babil" dizisine yönelik FETÖ propagandası suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı iddiasıyla açıklama yapıldı. Dizinin yapımcısı Ay Yapım'ın avukatı kendilerine böyle bir soruşturma bilgisi ulaşmadığını açıkladı.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, söz konusu iddiaları sosyal medyadan takip ettiklerini belirten yapım şirketinin avukatı, “Zaman zaman yeni başlayan projelerle ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. Bizler ise bu süreçte suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu dizi rüşvet aldığı iddia edilen bir akademisyenin hayat hikâyesinden ibaret. Herhangi bir yöne çekmek asla doğru değil” dedi. Söz konusu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapmayacaklarını belirten avukat, kendilerine soruşturma ile ilgili herhangi bir bilgi ve tebliğin ulaşmadığını tekrarladı.

“Babil” dizisinde; işinden ihraç edilen, yurt dışına çıkamayan, banka hesaplarına bloke konulan ve ABD’ye kaçak yollardan gitmeye çalışan bir profesör konu ediliyor. Sosyal medyada kullanıcılarının bir kısmı dizinin; 15 Temmuz sonrası KHK'lılar (Kanun Hükmünde Kararname) ve bunun doğurduğu mağduriyetleri anlattığını belirtti. Diziye, FETÖ propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı iddia edilmişti.