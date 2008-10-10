Babet giymek ayak ağrılarına yol açıyor

Anadolu Sağlık Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, babet ayakkabının ayağın ön yüzünde yer alan bağlarda aşırı yüklenmeye neden olduğu için ayak ağrılarına yol açtığını söyledi.
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Ayakkabının modeli ve malzemesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Akı, Günaydın gazetesine şöyle konuştu: "Günlük kullanımda ayak bileğini sıkıca kavrayan ayakkabılar destek vermesi bakımından tercih edilmeli. Ancak sürekli bu tarz ayakkabıların kullanımı, ayak bileği kaslarında zayıflamaya neden olur."