Babet giymek ayak ağrılarına yol açıyor

Hamilelikte ayak masajı şişliği azaltıyor

Şiş ayaklara çare



Pratik ayak masajı

Ayakkabının modeli ve malzemesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Akı, Günaydın gazetesine şöyle konuştu: "Günlük kullanımda ayak bileğini sıkıca kavrayan ayakkabılar destek vermesi bakımından tercih edilmeli. Ancak sürekli bu tarz ayakkabıların kullanımı, ayak bileği kaslarında zayıflamaya neden olur."