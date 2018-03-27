Babel'li Hollanda Quaresma'lı Portekiz'i farklı geçti

Portekiz - Hollanda: 0 - 3

İSTANBUL,(DHA)

Rusya\'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde ülkeler hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. Türkiye\'de forma giyen yabancı oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada Ryan Babel\'in formasını giydiği Hollanda, Quaresma, Beto ve Neto\'nun formasını giydiği Portekiz\'i farklı mağlup etti.

Stade de Genève\'de oynanan karşılaşmada Hollanda\'ya galibiyeti getiren golleri 11\'inci dakikada Depay, 32\'nci dakikada Ryan Babel ve 45+2\'nci dakikada Virgil Van Dijik kaydetti. Portekiz\'de karşılaşmaya 11\'de başlayan Quaresma 55\'inci dakikada yerini Gelson Martins\'e bırakırken, Fenerbahçeli savunma oyuncusu Neto, 46\'ncı dakikada Rolando\'nun yerine oyuna dahil oldu. Göztepe\'nin file bekçesi Beto ise karşılaşmada forma giymedi. Hollanda\'nın ikinci golünü kaydeden Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel 84\'üncü dakikada yerini Steven Berghuis\'a bıraktı.

Portekiz\'de Joao Cancelo 61\'inci dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımı 10 kişi bıraktı.

